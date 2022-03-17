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В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 10:13
Чернигов после авиаударов. иллюстративное фото

В результате обстрела Чернигова российскими оккупационными войсками 16 марта погибли 53 человека.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Враг продолжает системные арт и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру.

Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших граждан, которые были убиты российским агрессором и за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать".

Детали: Чаус подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по вооруженным силам противника. Там, где силы не находятся в населенных пунктах, противник терпит большие потери.

Также глава ОВА очертил 3 блока проблем города. Первый – отсутствие света, воды, тепла, частично газа. Он заверил, что аварийные бригады Облэнерго, Черниговгаза, водоканала, ТЭЦ, ГСЧС работают все время, несмотря на обстрелы.

Блок два. Некоторые пишут, что в подвалах (без конкретики) сидят люди без еды и без воды. По словам Чауса, такая ситуация возможна в отдельных подвалах, ведь действительно очень много объектов укрытия.

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"Работает Черниговский городской совет, работают десятки волонтеров по обеспечению едой и питьевой водой. Но, конечно, некоторые субъекты могут выпадать. Давайте их идентифицировать. Пожалуйста, возле каждого из таких объектов есть военные. Через военных сигнализируйте, что до вас не доезжает вода или еда, и мы включим этот объект в адресную доставку", - подчеркнул глава ОВА.

И третий блок – "зеленый коридор". Чаус объясняет: сделать "зеленый коридор" – это не нажать зеленую кнопку. Сделать гуманитарный коридор - это значит "договориться с российскими п...сами, чтобы они прекратили обстреливать нашу землю, и тем самым дали возможность вывезти людей".

Он сообщил, что в четверг состоится очередной раунд переговоров. Центральные и местные власти совместно с командованием ВСУ работают над согласованием эвакуации из города.

Отдельно Чаус обратился не к черниговчанам, а к тем, кто находится в других областях Украины и пытается комментировать в социальных сетях и разгонять панические настроения, что в Чернигове "русские бегают по городу с автоматами". "Нет здесь россиян с автоматами. Не сейте панику, пожалуйста. Вооруженные силы работают", - подчеркнул Чаус.

Прямая речь: "Если вы не занимаетесь делами, находитесь в укрытии, в другой области и просто на диване читаете фейсбук-ленту и пытаетесь комментировать, лучше этого не делайте.

Каждый с холодной головой занимается своим делом: ВСУ е…т русню; коммунальщики работают над восстановлением сетей: волонтеры работают, чтобы обеспечить продовольствием и водой граждан города и ВСУ.

Все будет Украина! Верим в Бога и в Вооруженные Силы Украины!

И…мама, я знаю ты переживаешь, я – в шапке".

Темы: Чернигов
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