Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб

Российские оккупанты пытаются продолжать стратегическое наступление против Украины и не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но безуспешно.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 12.00 17 марта

Дословно: "Идут двадцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российские террористические войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины.

Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Успеха нет".

Детали: В Генштабе отмечают, что в целях сковывания действий Вооруженных сил Украины противник пытается блокировать населенные пункты к северу от столицы.

Вместе с тем враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск РФ для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, действующих на Полесском направлении.

По данным Генштаба, вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в боевых действиях на стороне России сохраняется.

На Полесском направлении враг предпринимал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, потерянными в результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины. Успеха на указанном направлении он не имеет, терпит потери. Пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение.

На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления. Совершает хаотические обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины, пытается вести разведку.

На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, но успеха не имели. Предпринимаются попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понес потери. Проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов. На Мариупольском направлении продолжается штурм города.

В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имел, закрепляется на занимаемых позициях.

На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.

Также сообщается, что противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на население временно оккупированных территориях, так и на собственное население.

Командование Вооруженных сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих офицерский состав (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.