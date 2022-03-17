Лукашенко говорит, что Зеленскому нужно подписывать соглашение, потому что Россия "в этой войне не проиграет"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит принять предложения президента России Владимира Путина на счет мира, в противном случае Киеву со временем придется подписать "капитуляцию".
Источник: Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, "Белта"
Прямая речь: "Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт – операция России – закончится миром.
Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине – Путин Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, – абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор.
Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я".
Детали: Лукашенко также выразил мнение, что Беларуси не придется воевать с Украиной, но не исключил этого в случае эскалации.
"Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", – сказал Лукашенко.
Он снова заявил, что 23-24 февраля Украина якобы планировала нанести удар по территории Беларуси "с четырех точек", но он с Путиным это предотвратил.
Лукашенко добавил, что украинские летательные аппараты якобы нарушают государственную границу Беларуси, а также что за последнюю неделю украинцы "осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси" – но их удалось сбить.
По его словам, это делается для того, чтобы "возбудить" Беларусь, чтобы она начала отвечать.