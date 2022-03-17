Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборного мероприятия в Париже заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.

Макрона цитирует Liberation, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении Макрон авансировал, что оборонный бюджет Франции в 2025 году составит 50 млрд евро, тогда как сейчас он составляет чуть более 40 млрд евро.

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По его словам, Франции нужно быть гибкой на фоне новых типов конфликтов в космосе и киберпространстве.

Макрон сказал, что хочет "инвестировать в передовые технологии и усилить инвестиции, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент".

Он также объявил о удвоении количества резервистов в вооруженных силах и увеличении численности в полиции и жандармерии без дальнейших подробностей.

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Как сообщалось, соцопросы продемонстрировали положительное влияние посреднических усилий Марона на деэскалацию ситуации в Украине на его рейтинг.

Последний разговор президента Франции совместно с канцлером ФРГ с Владимиром Путиным состоялся 12 марта.

Макрон заявил, что и дальше продолжит попытки говорить с президентом РФ, несмотря на то, что за предыдущие разговоры не смог повлиять на него.