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В Сумской области захватчики убили двух гражданских, отбирают у людей оружие и телефоны – глава ОГА

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 03:16
ДМИТРИЙ ЖИВИЦКИЙ, FACEBOOK

Председатель Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о двух убитых среди мирного населения, а также о том, что оккупанты отбирают у людей оружие и телефоны.

Источник: видеообращение Живицкого

Прямая речь: "Почему-то начали ходить по дворам и забирать (русские оккупанты – ред.) у людей мобильные телефоны. Забирают, у кого есть, официально зарегистрированное оружие".

"К сожалению, продолжаются обстрелы пригорода и города Сумы. Шли бои, к сожалению, погибла молодая девушка – был обстрелян гражданский автомобиль".

"Знаем тоже, что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания".

Детали: Живицкий отметил активную работу ВСУ, уничтоживших десятки единиц вражеской техники на территории Тростянецкой общины.

Кроме того, глава ОВА сообщил о предварительно согласованных гуманитарных коридорах на территории Сумщины. А также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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Темы: Сумская областьвойна
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