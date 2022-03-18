Россия почти использовала запас ракет, предприятия ВПК работают круглосуточно – Генштаб

Российские войска израсходовали практически весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов, из-за чего ряд компаний российского ВПК переведены на круглосуточный режим работы.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00

Дословно: "В связи с израсходованием почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы".

Детали: В Генштабе также сообщили, что врагу частично удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Также враг пытается нарастить группировку войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, принимают меры в целях организации инженерного и материально-технического обеспечения.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имел частичный успех. Продолжает проводить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области активных боевых действий враг не вел.

На Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.