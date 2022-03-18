Защитники уничтожили российский ЗРК "Бук" в Черниговской области
Пятница, 18 марта 2022, 15:52
Украинские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук" оккупантов в Черниговской области.
Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook
Дословно защитники: "А мы тем временем продолжаем нашу рубрику "Было-стало". На очереди – ЗРК "Бук" армии оккупанта".
Детали: Отмечается, что вражескую технику защитники заметили в лесах Черниговской области.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"