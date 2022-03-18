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Защитники уничтожили российский ЗРК "Бук" в Черниговской области

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 15:52
Фото Оперативного командования "Север" с Facebook

Украинские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук" оккупантов в Черниговской области.

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно защитники: "А мы тем временем продолжаем нашу рубрику "Было-стало". На очереди – ЗРК "Бук" армии оккупанта".

Детали: Отмечается, что вражескую технику защитники заметили в лесах Черниговской области.

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Темы: УкраинавойнаЧерниговская область
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