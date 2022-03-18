Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки эвакуировали почти 10 тысяч украинцев: 5 тысяч из Мариуполя

Мазуренко Алена Пятница, 18 марта 2022, 22:06

За сутки 18 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 человек.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Дословно: "Гуманитарными коридорами эвакуировано 9145 человек.

4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети, выехали в Запорожье.

500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья.

Из Сумщины эвакуировано 4 173 человека".

Детали: Кроме того, в Бердянск доставили горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

19 марта в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Темы: эвакуациявойнаМариупольУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

Все новости...
эвакуация
Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну
На 23 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров – Верещук
В Чернигове россияне разбомбили мост, который вел в Киев – ОВА
Последние новости
05:44
Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол
05:28
Украина активно пытается открыть США для своих беженцев — Маркарова
05:16
График эвакуационных поездов на 24 марта
04:59
Пентагон: ВСУ отбросили часть российских войск на 30 км от Киева
04:55
Большинство пожаров в зоне ЧАЭС локализовано, но горение продолжается
04:33
Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией
04:22
Anonymous взломали Центробанк России
04:02
видеоБудет развеваться до победы Украины: в центре Нью-Йорка мэр поднял сине-желтый флаг
03:27
У польского Сейма есть основания "признать Путина военным преступником" – резолюция
03:20
Латвия внесла в "черный список" за поддержку войны 25 россиян — там Канделаки и Стас Михайлов
Все новости...