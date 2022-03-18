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За сутки эвакуировали почти 10 тысяч украинцев: 5 тысяч из Мариуполя

Алена МазуренкоПятница, 18 марта 2022, 21:06
За сутки эвакуировали почти 10 тысяч украинцев: 5 тысяч из Мариуполя

За сутки 18 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 человек.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Дословно: "Гуманитарными коридорами эвакуировано 9145 человек.

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4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети, выехали в Запорожье.

500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья.

Из Сумщины эвакуировано 4 173 человека".

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Детали: Кроме того, в Бердянск доставили горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.

19 марта в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Темы: эвакуациявойнаМариупольУкраина
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