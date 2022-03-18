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Контактный зоопарк под Киевом просит о зеленом коридоре: животные погибают

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 22:59
Контактный зоопарк под Киевом просит о зеленом коридоре: животные погибают
фото: "Парк XII месяцев" в Facebook

Контактный зоопарк "Парк XII месяцев", расположенный в селе Демидов Киевской области, просит о гуманитарном коридоре для поставок пищи подопечным и эвакуации транспортабельных животных.

Источник: владелец парка Михаил Пинчук в Facebook

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Дословно: "Нам нужны зеленые коридоры, нам нужно передавать еду и дизель, помогите кто может".

"Нам нужны зеленые коридоры для ввоза гумпомощи и для эвакуации транспортабельных животных".

Детали: В зоопарке сообщили, что животные умирают от голода и холода.

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Ранее Пинчук рассказывал, что морозоустойчивые животные, которые находятся во внешних вольерах, умирают от голода, а экзотические животные, которые нуждаются в тепле, умирают от голода и холода. По его словам, в парке нет электричества и газа, закончился дизель.

"Нам нужны зеленые коридоры, чтобы завезти дизель, обогреть их и накормить. Мы не можем оттуда вывезти носорога и жирафа, крупных животных, у нас даже нет лекарств их усыпить. Нам надо договариваться про зеленые коридоры", - подчеркивает собственник зоопарка.   

Темы: Киевская областьэвакуация
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