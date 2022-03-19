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Турция открыла мост из Европы в Азию: проехать можно за 6 минут

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 05:00
ФОТО: GETTY

Турция открыла подвесной мост Чанаккале-1915 через пролив Дарданеллы протяженностью 4,6 км.

Источник: AFPCNN

Детали: У Чанаккале-1915 главный пролет — расстояние между двумя башнями — составляет 2023 метра, это намек на 100-летие Турецкой Республики в 2023 году. Это самое длинное расстояние среди всех подвесных мостов в мире. Как отмечается, предыдущий рекордсмен - Акаси-Кайкё.

До сих пор автомобили, курсировавшие между Анатолией и полуостровом Галлиполи, должны были пересекать Дарданеллы за час паромом, что, включая время ожидания, составляло целых пять часов. Теперь дорога продлится около шести минут.

Открытие моста посвящено годовщине победы османского флота в 1915 году над французскими и британскими войсками в Дарданеллах во время Первой мировой войны.

Работы по проекту моста через Дарданеллы начались в марте 2017 года.

Темы: Турциястроительство
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