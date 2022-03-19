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Германия отправила Украине средства гражданской защиты и противопожарное оборудование

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 08:37

Министр развития Германии Свенья Шульце заявила об отправке Украине тяжелого противопожарного оборудования и средств гражданской защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Augsburger Allgemeine.

В пятницу в охваченную войной Украину отправили 21 портативный пожарный насос, а также большое количество защитной одежды, спасательного оборудования и эвакуационный автобус.

В понедельник приедут девять грузовиков для перевозки тяжелого пожарного оборудования, а в среду около 1600 дыхательных аппаратов.

"В Украине сейчас важно конкретно помогать людям, нуждающимся в помощи. Мы тесно сотрудничаем с Украиной над политикой развития на протяжении многих лет. Конечно, наши проекты не могут продолжаться, как раньше во время войны. Поэтому мы действовали быстро и изменили механизмы очень острых потребностей этой чрезвычайной ситуации", – сказала Шульце.

По словам Шульце, 2000 электрогенераторов и многочисленные резервуары для воды, палатки и спальные мешки уже по пути в Украину.

"Повестка дня – это скорая и небюрократическая помощь, которая доставляется день за днем ​​туда, где она наиболее нужна. Например, мы помогаем огнетушителями, сочлененными грузовиками, электрогенераторами, жильем для бегущих людей и психологической поддержкой", – отметила министр.

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Темы: ГерманияУкраинавойнагуманитарка
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