Обстрелы Харькова: Есть погибшие, а также вспыхнули пожары

В результате обстрелов Харькова российскими войсками на Северной Салтовке и Большой Даниловке вспыхнули пожары.

Источник: Суспільне со ссылкой на очевидцев.

Детали: Жители города также сообщают о попадании снарядов в жилые дома в районе ХТЗ.

По предварительной информации Центра экстренной медицинской помощи, погибшие и раненые, среди них ребенок.