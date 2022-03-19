Обстрелы Харькова: Есть погибшие, а также вспыхнули пожары
Суббота, 19 марта 2022, 20:25
В результате обстрелов Харькова российскими войсками на Северной Салтовке и Большой Даниловке вспыхнули пожары.
Источник: Суспільне со ссылкой на очевидцев.
Детали: Жители города также сообщают о попадании снарядов в жилые дома в районе ХТЗ.
По предварительной информации Центра экстренной медицинской помощи, погибшие и раненые, среди них ребенок.
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