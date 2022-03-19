В НАТО не видят планов РФ напасть на Молдову

У Североатлантического альянса пока нет данных, свидетельствующих о том, что Молдова является новой военной целью для России.

Как сообщает "Европейская правда" по ссылкам на NewsMaker, об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

"Республика Молдова не является военной целью для России, у нас нет данных, которые бы указывали на это. Мы наблюдаем за происходящим в Приднестровье, но сегодня у нас нет данных",- отмечает он.

Однако, по словам Джоане, одновременно на Молдову оказывается огромное давление в виде "беженцев, высоких цен на энергоносители, пропаганды и манипуляции".

Заместитель генсека НАТО уверен – напав на Украину, Путин совершил огромную стратегическую ошибку в расчетах.

"Но в конце концов ему удалось сделать то, на что никто не рассчитывал: ускорить формирование в Украине настоящего национального самосознания. То же самое с Грузией. Посмотрите на Республику Молдова. Руководство Республики Молдова нуждается в нашей поддержке, потому что эти страны, нейтральные страны, которые хотели найти баланс… Но сегодня эффект от этих действий президента Путина привели к обратному эффекту: все эти страны еще сильнее устремятся на Запад", – утверждает он.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 15 марта одобрила поправку, официально признающую Приднестровье зоной российской оккупации.

После этого президент Молдовы Мая Санду отметила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.

"Молдова четко дала понять, что Россия играет значительную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", – заявила она.