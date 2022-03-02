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В Украине уже 80% войск РФ, подготовленных перед вторжением – Пентагон

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 01:45
Труп российского оккупанта лежит в снегу возле поврежденной техники под Харьковом 27 февраля. фото: getty images

Высокопоставленный чиновник Пентагона считает, что на территории Украины российские оккупанты направили уже 80% боевого потенциала, который сосредотачивался на границах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на телефонную конференцию неназванного чиновника Пентагона

Прямая речь чиновника: "Мы считаем, что сейчас они (русские – ред.) задействовали более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно, так что более 80% боевой мощи (России – ред.) сейчас находятся в Украине.

Основное наступление на Киев в большинстве своем остается там, где он был вчера, так что ни одного заметного движения со стороны россиян, которые надвигаются с севера".

Детали: В Пентагоне считают, что российское оккупационное командование готовится к окружению Харькова.

Для достижения этой цели русские войска якобы подготовили пусковые установки, способные переносить термобарическое оружие (также известное в простонародье как "вакуумные бомбы" – ред.).

Однако подтвердить наличие термобарического оружия на этих пусковых установках военные США не смогли.

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Что было раньше: Ранее в Пентагоне заявили, что боевых дух российских оккупантов значительно снизился из-за ожесточенного сопротивления украинских Вооруженных Сил и мирного населения. Кроме того, американские чиновники отметили, что преимущественно российское военное командование бросает в бой юных строчников-призывников, не имеющих навыков ведения боя и имеющих низкую мотивацию.

Темы: РосcиявойнаСШАармия
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