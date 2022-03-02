Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине уже 80% войск РФ, подготовленных перед вторжением – Пентагон

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 00:45
В Украине уже 80% войск РФ, подготовленных перед вторжением – Пентагон
Труп российского оккупанта лежит в снегу возле поврежденной техники под Харьковом 27 февраля. фото: getty images

Высокопоставленный чиновник Пентагона считает, что на территории Украины российские оккупанты направили уже 80% боевого потенциала, который сосредотачивался на границах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на телефонную конференцию неназванного чиновника Пентагона

Прямая речь чиновника: "Мы считаем, что сейчас они (русские – ред.) задействовали более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно, так что более 80% боевой мощи (России – ред.) сейчас находятся в Украине.

Реклама:

Основное наступление на Киев в большинстве своем остается там, где он был вчера, так что ни одного заметного движения со стороны россиян, которые надвигаются с севера".

Детали: В Пентагоне считают, что российское оккупационное командование готовится к окружению Харькова.

Для достижения этой цели русские войска якобы подготовили пусковые установки, способные переносить термобарическое оружие (также известное в простонародье как "вакуумные бомбы" – ред.).

ВИДЕО ДНЯ

Однако подтвердить наличие термобарического оружия на этих пусковых установках военные США не смогли.

Что было раньше: Ранее в Пентагоне заявили, что боевых дух российских оккупантов значительно снизился из-за ожесточенного сопротивления украинских Вооруженных Сил и мирного населения. Кроме того, американские чиновники отметили, что преимущественно российское военное командование бросает в бой юных строчников-призывников, не имеющих навыков ведения боя и имеющих низкую мотивацию.

Темы: РосcиявойнаСШАармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: