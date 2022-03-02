Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

В Сумской области вечером 1 марта применили Байрактар против российских захватчиков, удалось обезвредить большое количество российской военной техники.

Источник: Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

Детали: Вечером 1 марта украинские защитники, используя Байрактар, обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина "Грады") возле села Пустовойтовка Роменского района.

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Вблизи села Бишкинь уничтожены около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

О количестве ликвидированных российских захватчиков, которые находились в уничтоженных колонах, данных пока нет.

Дословно: "Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе".

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Напомним: Во время боев в Николаевской области 1 марта украинские защитники разбили большую вражескую колонну, российские солдаты разбежались врассыпную. Тероборона получила в качестве трофеев русские БТР.