Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Среда, 2 марта 2022, 01:47
Bayraktar TB2, фото gettyimages

В Сумской области вечером 1 марта применили Байрактар против российских захватчиков, удалось обезвредить большое количество российской военной техники.

Источник: Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

Детали: Вечером 1 марта украинские защитники, используя Байрактар, обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина "Грады") возле села Пустовойтовка Роменского района.

Вблизи села Бишкинь уничтожены около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

О количестве ликвидированных российских захватчиков, которые находились в уничтоженных колонах, данных пока нет.

Дословно: "Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе".

Напомним: Во время боев в Николаевской области 1 марта украинские защитники разбили большую вражескую колонну, российские солдаты разбежались врассыпную. Тероборона получила в качестве трофеев русские БТР.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Сумская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Сумская область
Глава Сумщины требует оружия и защиты Байрактарами – иначе техника РФ пойдет на Киев
В Тростянце на Сумщине оккупанты попали в дом, на улицах много техники РФ
В Сумской области оккупанты под белыми флагами расстреливают гражданских – глава ОВА
Последние новости
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
Все новости...