Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Среда, 2 марта 2022, 00:47
Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога
Bayraktar TB2, фото gettyimages

В Сумской области вечером 1 марта применили Байрактар против российских захватчиков, удалось обезвредить большое количество российской военной техники.

Источник: Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

Детали: Вечером 1 марта украинские защитники, используя Байрактар, обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина "Грады") возле села Пустовойтовка Роменского района.

Реклама:

Вблизи села Бишкинь уничтожены около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

О количестве ликвидированных российских захватчиков, которые находились в уничтоженных колонах, данных пока нет.

Дословно: "Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Во время боев в Николаевской области 1 марта украинские защитники разбили большую вражескую колонну, российские солдаты разбежались врассыпную. Тероборона получила в качестве трофеев русские БТР.

Темы: Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: