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СМИ: США хотят закрыть свое воздушное пространство от российских самолетов

Анастасия КалатурСреда, 2 марта 2022, 02:11
СМИ: США хотят закрыть свое воздушное пространство от российских самолетов
ФОТО: GETTY

Правительство США хочет запретить российским самолетам летать в американском воздушном пространстве после аналогичных шагов ЕС и Канады.

Источник: представители правительства и отрасли в Reuters

Детали: Источники сообщили, что точные сроки неясны, но этот шаг ожидается в течение следующих 24 часов.

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Белый дом в последние дни провел большие переговоры с американскими авиакомпаниями. Источники сообщили Reuters, что чиновники Белого дома частно спросили, не повредит ли этот шаг цепочкам поставок в США. Администрация отказалась от комментариев.

Ранее авиакомпания United Airlines заявила, что временно приостановила полеты над российским воздушным пространством, присоединившись к другим крупным американским перевозчикам, которые пошли на этот шаг после вторжения России в Украину – речь идет о Delta Air Lines, American Airlines и United Parcel Service.

Напомним: Большинство стран Европейского союза, Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.

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Темы: РосcияСШАсанкцииавиа
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