"Путин просчитался": Байден похвалил украинский народ за храбрость и решительность

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и сказал, что весь мир восхищается храбростью и решительностью украинцев.

Источник: выступление Байдена, трансляция Голоса Америки

Прямая речь: "6 дней назад президент России Владимир Путин хотел поколебать устои цивилизованного мира.

Он думал, что мир прогнется под его требования. Но он просчитался. Он думал, что захватит Украину, и мир с этим согласится.

Но он встретил то, чего не ожидал: это украинский народ.

Эта храбрость, решительность (украинского народа – ред.) действительно вдохновляет мир. Пенсионеры, учителя превращаются в военных для того, чтобы защитить свое Отечество. И этим, как сказал Владимир Зеленский Европарламента, "мы победим тьму".

Сейчас посол Украины (Оксана Маркарова – ред.) сидит рядом с первой леди (США – ред.). Она (Маркарова – ред.) умна, она полна решимости".

Что было раньше: В этом же выступлении Президент США объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.