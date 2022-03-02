В центре Херсона раздались взрывы.

Источник: Suspilne

Детали: Отмечается, что корреспонденты Suspilne сообщают также о взрывах в Таврическом микрорайоне.

Напомним: По последним данным, в Херсоне оккупанты захватили вокзал и порт, перед зданием областной госадминистрации стоит военная техника РФ. На улицах города в течение дня наблюдается тяжелая техника и пехота. Люди стараются не выходить из домов. Херсонский городской голова Игорь Колыхаев просит организовать зеленый коридор.