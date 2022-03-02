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Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 06:54
Фото c Facebook Wizzair

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.

Источник: Wizz Air в Twitter

Дословно Wizz Air: "Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте".

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Темы: ВенгрияУкраинавойнабеженцы
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