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Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять РФ

Ольга ГлущенкоСреда, 2 марта 2022, 06:29
Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять РФ
Свитолина, фото: Yomiuri Shimbun

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла с россиянкой Анастасией Потаповой, которую победила со счетом 6:2, 6:1.

Источник: Радио Свобода

Детали: Свитолина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском городе Монтеррей после победы над Потаповой.

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Перед началом соревнования Свитолина заявила, что не будет играть против российской соперницы, если теннисные федерации не выполнят рекомендации Международного олимпийского комитета, согласно которым представители России и Беларуси должны выступать как нейтральные спортсмены, то есть без флага своей страны.

Международная теннисная федерация (ITF) временно приостановила членство России, а также Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины.

Также Элина Свитолина пообещала выигранные на турнирах призовые перечислять, "чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь защитить Тебя, нашу страну".

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Темы: спортРосcия
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