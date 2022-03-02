Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять РФ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла с россиянкой Анастасией Потаповой, которую победила со счетом 6:2, 6:1.

Источник: Радио Свобода

Детали: Свитолина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском городе Монтеррей после победы над Потаповой.

Перед началом соревнования Свитолина заявила, что не будет играть против российской соперницы, если теннисные федерации не выполнят рекомендации Международного олимпийского комитета, согласно которым представители России и Беларуси должны выступать как нейтральные спортсмены, то есть без флага своей страны.

Международная теннисная федерация (ITF) временно приостановила членство России, а также Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины.

Также Элина Свитолина пообещала выигранные на турнирах призовые перечислять, "чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь защитить Тебя, нашу страну".