Авиабомбировка Житомира: появились детали атаки

В результате воздушного удара россиян в Житомире погибли 2 человека, а еще 16 получили травмы.

Источник: ГСЧС

Детали: В то же время удалось спасти 12 человек, в том числе 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним: Накануне в Житомире оккупанты попали авиабомбой в жилой дом возле больницы. Спасатели сообщили, что в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы.