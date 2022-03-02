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Абрамович срочно продает активы в Лондоне, власть просят ускорить санкции

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 08:29

Один из самых богатых олигархов России Роман Абрамович, считающийся одним из спонсоров путинского режима, выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб Челси, но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.

Об этом сообщил британский депутат Крис Брайант, которого цитирует Times.

Браянт говорит, что Абрамович "в ужасе от санкций". Депутат обращается к правительству Британии с публичным призывом действовать как можно быстрее, чтобы наложить санкции еще до продажи активов и предотвратить введение денег Абрамовича. "Он планирует продать свой лондонский дом уже завтра, а также свою квартиру", - утверждает парламентарий из оппозиционной партии лейбористов.

Нефтяной магнат и один из приближенных к Путину олигархов Абрамович, состояние которого оценивалось в 2021 году сумму в $14,5 млрд, является гражданином России, Португалии и Израиля и жителем Лондона. Формально он является самым богатым "португальцем" в мире и входит в десятку самых богатых лондонцев

Пока Абрамович не подпал под волну санкции ни ЕС (вероятно, из-за наличия европейского гражданства), ни Британии, но это может измениться.

Абрамович известен склонностью к показному богатству. К примеру. В Лондоне Абрамович живет в вилле на 15 спален, которая оценивается в $200 млн.

 

Также ему принадлежит элитный трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront, стоимостью $30 млн. С каким дисконтом и кому будет продана эта недвижимость, неизвестно.

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Как выяснила УП, его частным самолетом, на котором перемещается олигарх, является один из самых больших лайнеров в мире, Boeing 787-8 Dreamliner.

Абрамович через подконтрольную ему компанию также владелец футбольного клуба Челси, который сейчас также выставлен на продажу. Как утверждает The Telegraph, уже есть минимум три заинтересованных в покупке клуба.

Как сообщалось, двое российских олигархов открестились от дружбы с Путиным и обжалуют санкции ЕС

Между тем, Франция объявила, что будет конфисковать недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов.

О санкциях Запада против РФ читайте в спецразделе "Европейской правды"

Темы: олигархиРосcияВеликобритания
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