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Обстрел, тихо, бои, ракеты, погибшие – области рассказали, как прошла ночь

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 08:21
Обстрел, тихо, бои, ракеты, погибшие – области рассказали, как прошла ночь
Харьков. Обстрелы утром 2 марта. Фото ГСЧС

Ночь седьмых суток российской войны для некоторых областей Украины прошла спокойно, в то же время враг продолжил атаковать Житомирскую, Запорожскую, Кировоградскую, Сумскую, Донецкую, Харьковскую и Киевскую области – есть погибшие.

Источник: областные военные администрации в комментарии "Украинской правде"

Детали: Ночь прошла спокойно или относительно спокойно в Волынской, Ровенской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Тернопольской, Черниговской и Одесской областях.

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В Николаевской области ночью были тревожные сигналы, но в целом ситуация спокойная.

На Закарпатье ночь прошла спокойно. Многие люди продолжают покидать страну, на границе очереди.

Вместе с тем Житомире враг обстрелял авиабомбами частные дома, волной зацепило больницу и роддом. 10 частных домов разрушены. 2 человека погибли, еще 12 пострадали.

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В Кировоградской области оккупант обстрелял военный аэродром Канатово. Ночью и утром звучали сирены.

В Херсоне во всем городе стоит военная техника врага.

Сложными были вечер и ночь в Сумах. Продолжались бои, защитники уничтожили много вражеской техники. В настоящее время продолжается российский артобстрел.

На Луганщине в Северодонецке ночь прошла спокойно, в Муратовом россияне грабят местных, есть жертвы среди мирных жителей.

В Донецкой области крайне тяжелая ситуация в Волновахе и Мариуполе. Константиновку враг атаковал тремя ракетами, есть погибшие, их количество устанавливается. Жители региона эвакуируются.

В Харьковской области сложная ситуация в Харькове: вражеские обстрелы жилых кварталов продолжались всю ночь. Также ночью российские самолеты СУ-25 бомбардировали позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на Клочковской). Есть погибшие и раненые.

В Киевской области ситуация контролируемая, врага сдерживают. В г. Белая Церковь около 22:00 1 марта произошли два взрыва, пострадавших нет. Захваченных территорий военными формированиями оккупанта или диверсионно-разведывательными группировками нет. В Бориспольском районе ситуация контролируется. В Бучанском районе – критическая ситуация в Бородянке. Есть пострадавшие люди под завалами. В Гостомеле периодически слышны выстрелы – там продолжаются бои.

Темы: Украинавойна
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