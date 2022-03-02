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Враг сдается, россияне выходят на протесты, роспропаганда дает трещины – Резников

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 11:38
Алексей Резников. Фото с Facebook

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на 7-е сутки российской войны в Украине оккупантам все сложнее удержать боеспособность своих подразделений – их солдаты сдаются в плен и отказываются идти в наступление, а тотальная ложь российской пропаганды уже дает трещины, потому что люди начали выходить на протест.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже.

Об этом свидетельствуют неодноразовые факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказы продолжать наступление.

В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье русской пропаганды дает трещины".

Детали: Министр обороны подчеркнул, что враг боится прямого контакта с украинскими защитниками, потому начал дистанционно обстреливать мирные города.

Прямая речь Резникова: "Враг подло обстрелял мирный Житомир. Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом.

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Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится".

Детали: По словам министра, сейчас от российского террора больше всего страдают Харьков, Мариуполь и Херсон.

Но украинские граждане героически противостоят российским войскам, а партнеры Украины продолжают оказывать помощь, поэтому мы обязательно победим.

Темы: УкраинавойнаРосcия
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