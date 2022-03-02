Жительница Бурятии вышла на пикет: узнала сына среди пленных в Украине

В Улан-Удэ женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.

Источник: интернет-журнал "Люди Байкала"

Прямая речь Ирины Очировой: "Я мать Сережи Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю – это мой сын".

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Детали: Сообщается, что видео с пленным 25-летним Сергеем Очировим, снятое украинскими военными, быстро распространилось по бурятским пабликам, многие посчитали его фейком, но ролик увидела мать военного и подтвердила, что снят именно её сын.

Очиров служит в военной части на станции Дивизионная в Улан-Удэ. После срочной службы он стал контрактником. Служит почти 7 лет. В феврале военного отправили на учения в Белоруссию – в последний раз он связывался с семьёй 23 февраля.

По словам матери, он ничего не говорил, что их перебрасывают в Украину, мол, если бы она знала, куда его отправляют, заставила бы уволиться из армии.

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На территории Украины Очиров был водителем грузовика, который перевозил ракеты. 28 февраля военный попал под обстрел, получил ранение в плече и попал в плен.

На утро после того, как женщина увидела сына среди пленных, она пошла к главе Бурятии, но у того был не приемный день. Тогда мать обратилась к его заместителю, но тот сказал, что "не знает, что делать".

До Комитета солдатских матерей Очирова не дозвонилась. Она пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там "звонок сбрасывался". В результате Ирина написала заявления в приёмную Президента РФ и в аппарат уполномоченного по правам человека в Беларуси Юлии Жамбаловой.

Где конкретно находится ее сын, неизвестно. По словам Очировой, командир части, в которой служит ее сын, сначала ничего не знал. Потом сообщил, что, по непроверенным данным, пленный военный лежит в черниговском госпитале.

Жительница Бурятии заявила журналистке, что боится, что ее сына могли взять в плен "нацисты", а не ВСУ, она думает, что "это разные понятия", а что "нацисты" в Украине "безжалостные".

Почему это важно: Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины. При этом Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.