Киевщина: оккупанты не дают "зеленый коридор" и не пускают помощь
В Киевской области российские оккупнты не дают "зеленый коридор" для гражданского населения и не пускают волонтерскую помощь.
Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба
Прямая речь: "Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка.
Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество построек. Повреждена инфраструктура.
Наши военные и тероборона дают отпор.
Сложная ситуация в направлениях пгт Бородянка, Житомирской трассы и поселка Дымер.
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Оккупанты не дают ни "зеленый коридор", ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению".
Детали: Кулеба заверил, что местные власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее помочь мирному населению.