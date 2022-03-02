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Киевщина: оккупанты не дают "зеленый коридор" и не пускают помощь

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 11:58
разрушенная Бородянка. фото с Facebook

В Киевской области российские оккупнты не дают "зеленый коридор" для гражданского населения и не пускают волонтерскую помощь.

Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба

Прямая речь: "Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка.

Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество построек. Повреждена инфраструктура.

Наши военные и тероборона дают отпор.

Сложная ситуация в направлениях пгт Бородянка, Житомирской трассы и поселка Дымер.

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Оккупанты не дают ни "зеленый коридор", ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению".

Детали: Кулеба заверил, что местные власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее помочь мирному населению.

Темы: войнаКиевская область
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