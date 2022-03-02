Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия опять пугает мир ядерной войной

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 11:12
Россия опять пугает мир ядерной войной

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.

Источник: Лавров, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной".

Реклама:

Детали: Он также отметил, что Россия "не позволит Украине" получить ядерное оружие.

Он также высказался о санкциях, заявив, что у РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.

Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что "их введут против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Мариуполь из различного оружия.

Темы: РосcияПутинЛавровядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: