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Россия опять пугает мир ядерной войной

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 12:12

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.

Источник: Лавров, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной".

Детали: Он также отметил, что Россия "не позволит Украине" получить ядерное оружие.

Он также высказался о санкциях, заявив, что у РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.

Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что "их введут против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры".

Напомним: Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Мариуполь из различного оружия.

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Темы: РосcияПутинЛавровядерное оружие
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