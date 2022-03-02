СБУ поймала предателя, который навел удар на аэродром во Франковске

Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром.

Служба безопасности задержала корректировщика огня, наведшего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром.

Источник: Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Прямая речь: "Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля. Он поселился в мотель недалеко от аэродрома.

23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, он передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию. В результате попадания ракет по аэродрому его инфраструктура была разрушена.

После удара по аэродрому корректировщик доложил о результате удара в РФ".

Детали: Диверсанта задержали с поличным, когда тот пытался совершить очередное преступление для снижения нашей обороноспособности.

СБУ отмечает, что корректировщик будет приговорен к 15 годам заключения по статье "государственная измена".

Что было ранее: 24 февраля в Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта, после этого произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта.