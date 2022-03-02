Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ поймала предателя, который навел удар на аэродром во Франковске

Роман КравецСреда, 2 марта 2022, 12:47

Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром.

Служба безопасности задержала корректировщика огня, наведшего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром.

Источник: Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Прямая речь: "Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля. Он поселился в мотель недалеко от аэродрома.

23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, он передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию. В результате попадания ракет по аэродрому его инфраструктура была разрушена.

После удара по аэродрому корректировщик доложил о результате удара в РФ".

Детали: Диверсанта задержали с поличным, когда тот пытался совершить очередное преступление для снижения нашей обороноспособности.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

СБУ отмечает, что корректировщик будет приговорен к 15 годам заключения по статье "государственная измена".

Что было ранее: 24 февраля в Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта, после этого произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта. 

powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...