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Во Франковске после взрывов горит одно из зданий аэродрома

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 08:04
Во Франковске после взрывов горит одно из зданий аэродрома
фото kurs.if.ua

В Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта, после этого произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта. В городе объявлена воздушная тревога.

Источник: kurs.if.ua, Укринформ со ссылкой на ГСЧС, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков в Facebook

Детали: В ГСЧС не объяснили от чего произошло возгорание. В то же время жители города в Facebook предполагают, что агрессор мог бомбить аэродром или наносить ракетные удары по военной инфраструктуре.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем обращении попросил жителей сохранять спокойствие. По его словам, сегодня приостанавливается обучение в школах и дошкольных учреждениях. По возможности всех просят работать дистанционно и помогать военным.

В то же время, в Telegram обнародовали видео, снятое возле аэропорта.

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Напомним: Полеты гражданских самолетов в пределах воздушного пространства Украины утром 24 февраля ограничили из-за возможных угроз.

На взлетно-посадочных полосах Херсона, Днепра и Запорожья поставили тягачи, чтобы заблокировать возможную посадку российских военных самолетов с десантом. Полеты также соответственно ограничили.

Темы: Ивано-Франковскавиавойна
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