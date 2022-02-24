Во Франковске после взрывов горит одно из зданий аэродрома

В Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта, после этого произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта. В городе объявлена воздушная тревога.

Источник: kurs.if.ua, Укринформ со ссылкой на ГСЧС, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков в Facebook

Детали: В ГСЧС не объяснили от чего произошло возгорание. В то же время жители города в Facebook предполагают, что агрессор мог бомбить аэродром или наносить ракетные удары по военной инфраструктуре.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем обращении попросил жителей сохранять спокойствие. По его словам, сегодня приостанавливается обучение в школах и дошкольных учреждениях. По возможности всех просят работать дистанционно и помогать военным.

В то же время, в Telegram обнародовали видео, снятое возле аэропорта.

Напомним: Полеты гражданских самолетов в пределах воздушного пространства Украины утром 24 февраля ограничили из-за возможных угроз.

На взлетно-посадочных полосах Херсона, Днепра и Запорожья поставили тягачи, чтобы заблокировать возможную посадку российских военных самолетов с десантом. Полеты также соответственно ограничили.