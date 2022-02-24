Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франковске после взрывов горит одно из зданий аэродрома

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 09:04
фото kurs.if.ua

В Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта, после этого произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта. В городе объявлена воздушная тревога.

Источник: kurs.if.ua, Укринформ со ссылкой на ГСЧС, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков в Facebook

Детали: В ГСЧС не объяснили от чего произошло возгорание. В то же время жители города в Facebook предполагают, что агрессор мог бомбить аэродром или наносить ракетные удары по военной инфраструктуре.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем обращении попросил жителей сохранять спокойствие. По его словам, сегодня приостанавливается обучение в школах и дошкольных учреждениях. По возможности всех просят работать дистанционно и помогать военным.

В то же время, в Telegram обнародовали видео, снятое возле аэропорта.

Напомним: Полеты гражданских самолетов в пределах воздушного пространства Украины утром 24 февраля ограничили из-за возможных угроз.

На взлетно-посадочных полосах Херсона, Днепра и Запорожья поставили тягачи, чтобы заблокировать возможную посадку российских военных самолетов с десантом. Полеты также соответственно ограничили.

Темы: Ивано-Франковскавиавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске пьяный "морж" сидел в проруби 10 минут: пришлось звать Нацгвардию
Во время пожара в больнице в Ивано-Франковской области погибли 4 человека - ОГА
С любовью, ваши двери. Как Мария Козакевич создает в Ивано-Франковске двери возможностей
Последние новости
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
Все новости...