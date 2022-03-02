Под Херсонской ОГА танки оккупанов. К ним вышел мужчина с флагом Украины
Среда, 2 марта 2022, 12:28
В Херсоне мужчина вышел с украинскими флагами под стены Херсонской ОГА, окруженной российскими танками.
Источник: Видео, предоставленное главой Херсонской ОГА Геннадием Лагутой.
Детали: Из видео видно, что под зданием облгосадминистрацией сосредоточена российская бронетехника.
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Місцевий мешканець з прапором України біля ОДА pic.twitter.com/gcUZ5EFld9— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 2, 2022
Что было раньше: В ночь с 1 на 2 марта журналисты сообщали, что в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, а железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
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