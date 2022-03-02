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ВСУ укрепляется в окрестностях Горловки и готовится к наступлению – ОП

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 13:36
ВСУ укрепляется в окрестностях Горловки и готовится к наступлению – ОП

Одна из бригад украинской армии укрепляется в окрестностях Горловки Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года и планирует развивать наступление на город.

Источник: советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в ОПУ, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Арестовича: "Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки. Сейчас они там укрепляются и, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению. Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление. Скоро придет время, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только защищать ее".

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Детали: Арестович также проинформировал, что российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия и группировки в северо-западном направлении Киева с тем, чтобы развивать наступление на украинскую столицу.

Однако он заверил, что благодаря системной работе Вооруженных сил, нападающим не удастся этого сделать.

Напомним: Украинские войска силы атаковали российские силы в городе Горловка Донецкой области, который находится под контролем оккупантов с 2014 года.

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Темы: ГорловкаоккупациявойнаВооруженные силы
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