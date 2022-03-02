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Украинская армия атаковала россиян в Горловке, оккупированной с 2014 года

Соня ЛукашоваСреда, 2 марта 2022, 11:49

Украинские войска силы атаковали российские силы в городе Горловка Донецкой области, который находится под контролем оккупантов с 2014 года.

Источник: собеседники УП в Вооруженных Силах

Детали: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада 1 марта зашла в город и нанесла там существенный урон врагу.

На данный момент украинские военные не смогли закрепиться в Горловке и отошли из населенного пункта. Однако в ВСУ говорят, что это временно.

Ранее в сети сообщалось, что украинские защитники взяли Горловку под контроль.

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Темы: Горловка
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