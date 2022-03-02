Война: на крымском направлении РФ использует мобилизованных из оккупированного Донбасса
В полномасштабной войне против Украины на крымском направлении Россия использует мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины людей.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: По имеющейся информации, полученной украинскими силами безопасности и обороны, общее количество таких лиц составляет примерно 3,5 тысячи.
Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район Херсона.
Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города.
Также известно, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы.
ГПСУ отмечает: украинская армия дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.
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"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - говорится в призыве министра обороны Украины.