Война: на крымском направлении РФ использует мобилизованных из оккупированного Донбасса

В полномасштабной войне против Украины на крымском направлении Россия использует мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины людей.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По имеющейся информации, полученной украинскими силами безопасности и обороны, общее количество таких лиц составляет примерно 3,5 тысячи.

Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район Херсона.

Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города.

Также известно, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы.

ГПСУ отмечает: украинская армия дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - говорится в призыве министра обороны Украины.