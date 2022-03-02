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 "Тотальное незнание Украины": ОП отреагировал на информацию о Януковиче в Минске

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 15:48
янукович

Желание Кремля сделать беглого президента Виктора Януковича "президентом Украины" показывает о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине, уверены в Офисе президента.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "В столь феерической истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было - отсюда столь убийственные решения . Из этого же ряда – пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами".

На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет - только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами.

Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине.

Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович - это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определённо спровоцирует только ещё большее сопротивление".

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Детали: Он отметил, что такого же эффекта вызывают личности кума Путина Виктора Медведчука и другого пророссийского политика Евгения Мураева. По словам Подоляка, эти персоны "полностью несовместимы с украинским контекстом".

Напомним: С источников в разведке стало известно, что Янукович в настоящее время находится в Минске, Кремль готовит его к спецоперации.

Темы: Офис президентаЯнуковичБеларусьРосcия
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