Футболист Ракицкий покинул российский "Зенит"
Среда, 2 марта 2022, 17:51
Бывший защитник сборной Ярослав Ракицкий покинул российский "Зенит" спустя неделю после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Источник: сайт "Зенита"
Детали: Клуб сообщает, что Ракицкий назвал причиной ухода "тяжелую семейную ситуацию" и попросил о досрочном расторжении контракта. В ответ россияне пожелали "благополучия родным и близким Ярослава".
"Зенит" поблагодарил игрока за "профессиональное и страстное отношение к игре".
Справка: Ракицкий за российский клуб провел 108 матчей, забил 7 мячей.
Напомним: В январе 2019 на 5 году российской агрессии Ракицкий перешел в российский чемпионат и стал игроком "Зенита". С тех пор его не вызывали в сборную.
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