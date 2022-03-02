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Футболист Ракицкий покинул российский "Зенит"

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 17:51

Бывший защитник сборной Ярослав Ракицкий покинул российский "Зенит" спустя неделю после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: сайт "Зенита"

Детали: Клуб сообщает, что Ракицкий назвал причиной ухода "тяжелую семейную ситуацию" и попросил о досрочном расторжении контракта. В ответ россияне пожелали "благополучия родным и близким Ярослава".

"Зенит" поблагодарил игрока за "профессиональное и страстное отношение к игре".

Справка: Ракицкий за российский клуб провел 108 матчей, забил 7 мячей.

Напомним: В январе 2019 на 5 году российской агрессии Ракицкий перешел в российский чемпионат и стал игроком "Зенита". С тех пор его не вызывали в сборную.

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Темы: футболРосcиявойна
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