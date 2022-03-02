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УАФ: Россию удалят из футбольного симулятора FIFA

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 17:37
УАФ: Россию удалят из футбольного симулятора FIFA
fifa 17

Украинская ассоциация футбола сообщила, что EA Sports удаляют россиян из игр серии FIFA из-за войны в Украине.

Источник: УАФ                                                          

Дословно: "Хватит россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев".

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Детали: Ассоциация сообщила, что кроме футбольного симулятора россиян удаляют также из хоккейного NHL.

По информации журналистов и инсайдеров EA уже направила письмо об удалении России из игр сотрудникам конторы.

Варианты развития могут быть два – удалят либо только сборную России, либо все клубы, а также всех футболистов с гражданством РФ, играющих в европейских клубах.

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Темы: футболРосcиявойна
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