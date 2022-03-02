УАФ: Россию удалят из футбольного симулятора FIFA

Украинская ассоциация футбола сообщила, что EA Sports удаляют россиян из игр серии FIFA из-за войны в Украине.

Источник: УАФ

Дословно: "Хватит россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев".

Детали: Ассоциация сообщила, что кроме футбольного симулятора россиян удаляют также из хоккейного NHL.

По информации журналистов и инсайдеров EA уже направила письмо об удалении России из игр сотрудникам конторы.

Варианты развития могут быть два – удалят либо только сборную России, либо все клубы, а также всех футболистов с гражданством РФ, играющих в европейских клубах.