Лавров назвал новую цель "операции" в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что задача так называемой "операции" в Украине - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты.

Источник: РИА Новости

Детали: Кроме того, Лавров назвал позитивным шагом заявление президента Владимира Зеленского о желании получить от России гарантии безопасности, и РФ в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать этот вопрос.

Реклама:

Также глава МИД страны-оккупанта сказал, что Украина "должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия".

Предыстория: 23 февраля, накануне вторжения российских войск в Украину, Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, в том числе со стороны России.