Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров назвал новую цель "операции" в Украине

Евгений КизиловСреда, 2 марта 2022, 18:34
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что задача так называемой "операции" в Украине - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты.

Источник: РИА Новости

Детали: Кроме того, Лавров назвал позитивным шагом заявление президента Владимира Зеленского о желании получить от России гарантии безопасности, и РФ в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать этот вопрос.

Также глава МИД страны-оккупанта сказал, что Украина "должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия".

Предыстория: 23 февраля, накануне вторжения российских войск в Украину, Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, в том числе со стороны России.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЛавровРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Лавров
Россия опять пугает мир ядерной войной
Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена
Евросоюз решил заморозить активы Путина и Лаврова
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа консультанстов Путина заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...