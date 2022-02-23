Зеленский ждет от России гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, в том числе, со стороны России.
Источник: Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши, чьи слова передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Не секрет, что Будапешт (меморандум) не работает, и мы с вами четко понимаем, что Украины сегодня нет ни в одном из альянсов по безопасности. Мы сами себя защищаем, при поддержке наших партнеров. Но погибают именно украинцы, потому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы сможем защитить своих людей, дома. И не только сами. Очень важно, чтобы была поддержка других партнеров".
Детали: По словам Зеленского, с учетом того, что у украинских границ скопилась почти 150-тысячная армия РФ, а часть Донбасса оккупирована, предоставить Украине гарантии безопасности должна и Россия.
Прямая речь: "Я много раз предлагал российскому президенту сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий".
Предыстория:
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями боевиков Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Эти документы предусматривают также направление на восток Украины российских войск.
- США и европейские страны начали вводить санкции в отношении России в ответ на очередной акт агрессии против Украины.