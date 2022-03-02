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В РФ признали, что имеют потери на войне с Украиной, но в 10 раз меньше, чем на самом деле

Алена МазуренкоСреда, 2 марта 2022, 18:05
В РФ признали, что имеют потери на войне с Украиной, но в 10 раз меньше, чем на самом деле
фото: Минобороны

Российские оккупационные войска впервые за неделю признали, что имеют потери на войне с Украиной, но в 10 раз меньше, чем на самом деле.

Источник: Минобороны России

Детали: В частности, там сообщили, что 498 российских военных погибли, а 1597 россиян получили ранения.

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В то же время, украинские защитники сообщают, что за 6 дней войны россияне потеряли в Украине около 6 тысяч человек и тысячи единиц техники.

Обстрелы российских захватчиков унесли жизни 2000 гражданских граждан.

Украинская сторона несколько дней просит Красный крест и россиян забрать тела своих военных с украинской земли.

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Почему это важно: После вторжения РФ в Украину все украинцы объединились против оккупантов. Волонтеры помогают украинской армии и друг другу. Российскому вторжению протистоит не только армия, но и весь народ Украины.

Война против РФ превратилась в народную. Действия России называют геноцидом против украинского народа. 

Темы: РосcияУкраинавойна
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