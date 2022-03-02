Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский олигарх Абрамович обещает отдать пострадавшим от войны средства от продажи “Челси”

Среда, 2 марта 2022, 20:08

В ожидании санкций российский олигарх Роман Абрамович, решивший продать футбольный клуб "Челси", пообещал отдать все средства от продажи клуба в помощь пострадавшим от войны в Украине и восстановление разрушенной инфраструктуры. В заявлении не уточнили, речь идет именно об украинцах.

Источник: заявление на сайте клуба "Челси"

Прямая речь: "Я поручил команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все средства от продажи клуба. Фонд будет работать во благо всех пострадавших от войны в Украине. Речь идет о предоставлении средств на неотложные нужды жертв и работу по восстановлению (инфраструктуры – ред.).

Реклама:

Детали: Вместе с тем, в заявлении не указано о каких именно пострадавших говорится: украинцах или россиян, которые начали войну против Украины и несут потери.

В заявлении указано, что продажа клуба не будет быстрой, но будет происходить в соответствии со всеми процедурами.

Абрамович также заявил, что не будет требовать от нового собственника погашения всех долгов. Как ранее сообщалось, клуб должен владельцу около двух миллиардов фунтов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российский олигарх Роман Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Предыстория:

  • Сообщалось, что Роман Абрамович, считающийся одним из спонсоров путинского режима, выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб Челси, но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.

Темы: олигархифутболвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
олигархи
"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина открыл офис в Дубае – СМИ
Несанкционированное российское лето. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах
Партнер Абрамовича Швидлер проиграл суд в Британии по отмене санкций
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: