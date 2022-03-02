Российский олигарх Абрамович обещает отдать пострадавшим от войны средства от продажи “Челси”

В ожидании санкций российский олигарх Роман Абрамович, решивший продать футбольный клуб "Челси", пообещал отдать все средства от продажи клуба в помощь пострадавшим от войны в Украине и восстановление разрушенной инфраструктуры. В заявлении не уточнили, речь идет именно об украинцах.

Источник: заявление на сайте клуба "Челси"

Прямая речь: "Я поручил команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все средства от продажи клуба. Фонд будет работать во благо всех пострадавших от войны в Украине. Речь идет о предоставлении средств на неотложные нужды жертв и работу по восстановлению (инфраструктуры – ред.).

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Детали: Вместе с тем, в заявлении не указано о каких именно пострадавших говорится: украинцах или россиян, которые начали войну против Украины и несут потери.

В заявлении указано, что продажа клуба не будет быстрой, но будет происходить в соответствии со всеми процедурами.

Абрамович также заявил, что не будет требовать от нового собственника погашения всех долгов. Как ранее сообщалось, клуб должен владельцу около двух миллиардов фунтов.

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Что предшествовало: Российский олигарх Роман Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

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