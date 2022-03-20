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Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 07:25
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин изолирован в информационном пузыре, созданном им самим.

Источник: бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соэрс в BBC, источники BBC – сотрудники разведки

Детали: Как отмечается, в этот пузырь попадает очень мало внешней информации, особенно той, которая может подвергнуть сомнению мнение Путина.

Круг тех, с кем разговаривает Путин, никогда не был велик, но когда дело дошло до решения о вторжении в Украину, он сузился  до горстки людей - всех тех "истинно верующих", разделяющих мировоззрение Путина и навязчивые идеи.

Джон Соэрс сказал, что в такой хорошо защищенной системе, как Россия, очень сложно иметь хорошие разведданные о том, что происходит в голове лидера, особенно когда так многие его люди не знают, что происходит.

Адриан Фернхэм, профессор психологии, сказал BBC, что Путин стал жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.

Темы: разведкаПутин
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