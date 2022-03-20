Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 06:25
Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин изолирован в информационном пузыре, созданном им самим.

Источник: бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соэрс в BBC, источники BBC – сотрудники разведки

Детали: Как отмечается, в этот пузырь попадает очень мало внешней информации, особенно той, которая может подвергнуть сомнению мнение Путина.

Реклама:

Круг тех, с кем разговаривает Путин, никогда не был велик, но когда дело дошло до решения о вторжении в Украину, он сузился  до горстки людей - всех тех "истинно верующих", разделяющих мировоззрение Путина и навязчивые идеи.

Джон Соэрс сказал, что в такой хорошо защищенной системе, как Россия, очень сложно иметь хорошие разведданные о том, что происходит в голове лидера, особенно когда так многие его люди не знают, что происходит.

Адриан Фернхэм, профессор психологии, сказал BBC, что Путин стал жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
разведка
Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет
Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: