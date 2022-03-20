Потери России в воскресенье на Донбассе: 12 танков, 9 БМП, автомобили, самолет и вертолет
Воскресенье, 20 марта 2022, 21:07
В воскресенье украинские военные только на Донецком и Луганском направлениях уничтожили 12 вражеских танков, 9 БМП, 3 автомобиля, самолет и вертолет, а также около 170 человек живой силы оккупантов.
Источник: Операция объединенных сил
Дословно: "Украинские защитники уничтожили: 12 танков; 9 БМП; 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.
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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов".
Детали: Всего в течение текущих суток было успешно отражено 7 атак врага.