Три банка Беларуси отключили от системы SWIFT

Три крупных белорусских банка, попавших под санкции Евросоюза, отключили от системы SWIFT.

Источник: Naviny.by

Детали: Речь идет о "Белагропромбанке", "Банке Развития Беларуси" и банке "Дабрабыт".

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По информации BPN, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами "Белагропромбанка".

10 марта "Белагропромбанк" заявил, что банк продолжит работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций".

11 марта "Банк Развития Беларуси" также назвал отключение от SWIFT "временным" и сообщил, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".