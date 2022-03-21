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WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 05:00
WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель: он больше не ставит цель взять столицу и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории.

Источник: неназванные американские чиновники в комментарии WSJ

Детали: Один чиновник назвал это "планом Б" Путина.

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Новая оценка намерений Путина, которую разделяют чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Армия РФ также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности на нейтральный статус.

Если требования Путина по отношению к территории и нейтралитету будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все занятые территории и продолжит войну. Как сообщается, похоже, он возвращается к тактике осады. Это означает недели, а возможно и месяцы, ракетных, артиллерийских атак со стороны российских вооруженных сил.

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Официальные лица США отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы начнут добиваться большего успеха.

Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно окружить Киев и взять столицу.

Уточняется, что интерпретация стратегии Путина - не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Темы: Путинвойна
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