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WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток

Анастасия КалатурПонедельник, 21 марта 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель: он больше не ставит цель взять столицу и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории.

Источник: неназванные американские чиновники в комментарии WSJ

Детали: Один чиновник назвал это "планом Б" Путина.

Новая оценка намерений Путина, которую разделяют чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Армия РФ также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности на нейтральный статус.

Если требования Путина по отношению к территории и нейтралитету будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все занятые территории и продолжит войну. Как сообщается, похоже, он возвращается к тактике осады. Это означает недели, а возможно и месяцы, ракетных, артиллерийских атак со стороны российских вооруженных сил.

Официальные лица США отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы начнут добиваться большего успеха.

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Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно окружить Киев и взять столицу.

Уточняется, что интерпретация стратегии Путина - не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Темы: Путинвойна
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