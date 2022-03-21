Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лондон готовится взять на себя управление британским подразделением "Газпрома" - Bloomberg

"Европейская правда"Понедельник, 21 марта 2022, 18:31
Лондон готовится взять на себя управление британским подразделением Газпрома - Bloomberg
Флаг Британии на фоне башни биг бен в лондоне. Фото иллюстративное: getty images

Правительство Великобритании готовится временно взять на себя управление британским подразделением "Газпрома" по розничным поставкам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Дочерняя компания Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. является главным кандидатом на попадание в специальный административный режим Великобритании, если она не сможет обеспечить непрерывность поставок. Чиновники внимательно следят за ситуацией в компании, у которой более 30 000 бизнес-клиентов.

Реклама:

Приготовления правительства Великобритании — последний признак того, что контролируемая Россией компания подвергается давлению в результате вторжения.

Энергетические компании отказываются от сотрудничества с подразделениями "Газпрома" по оптовой торговле, и лишь несколько крупных европейских энергетических компаний все еще ведут дела с компанией на внебиржевом рынке.

Никто в розничном подразделении, которое торгуется как "Газпром энергия" и поставляло более пятой части британского коммерческого газа в 2020 году, не смог прокомментировать ситуацию. Дочерняя компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере и снабжает предприятия и государственные учреждения, в том числе подразделения британской Национальной службы здравоохранения.

ВИДЕО ДНЯ

Годовой объем энергии, поставляемой розничным подразделением, примерно в два раза выше, чем у Bulb Energy Ltd., поставщика бытовой энергии, которым в настоящее время управляют администраторы Teneo Inc.

Отчасти из-за своего размера "Газпром энергия", скорее всего, попадет прямо в специальное управление, а не через процесс регулятора Ofgem, который с августа использовался для перераспределения клиентов более двух десятков бытовых поставщиков.

Клиенты "Газпром энергии" не защищены ценовым потолком Ofgem, который ограничивает стоимость энергии только для домашних хозяйств. Если их контракты будут сокращены, многим придется подписывать сделки по гораздо более высоким ставкам, чем они платят в настоящее время.

Темы: ВеликобританияГазпромсанкцииэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: