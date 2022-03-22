Сводка Генштаба: Россия подстрекает белорусских военных к вторжению в Украину

Военно-политическое руководство России проводит активную пропаганду, направленную на белорусских военнослужащих, о необходимости вторжения в Украину.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации к границам Украины.

В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

Военно-политическое руководство Российской Федерации осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики Беларусь, по поводу необходимости военного вторжения на территорию Украины".

Детали: В ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не добился. Продолжает ведение воздушной разведки для поиска оптимальных путей улучшения своего положения.

На Северском направлении противник активных наступательных действий не ведет, продолжает восстановление наступательных возможностей путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности, батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении Бровары, однако из-за потерь успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, частично блокирует город Сумы, совершает артиллерийские обстрелы города Харьков. Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки в город Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Лейер-3".

На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

На Николаевском направлении вследствие контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

Кроме того, над городом Макаров поднят государственный флаг Украины, враг отвергнут.

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть РБ.

Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.