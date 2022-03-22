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США уже начали отправку новой партии оружия в Украину

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 01:25
фото: twitter ЕП

В Пентагоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась, однако она еще не поступила в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявили журналистам старший представитель Пентагона.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи – после того, как президент Владимир Зеленский обратился в Конгресс с просьбой о дополнительной помощи.

Другой чиновник администрации сообщил CNN, что планируется, что доставка оборудования началась в эти выходные, поэтому первые поступления должны поступить уже в ближайшие несколько дней.

"Отгрузки, безусловно, начались", - сказал чиновник, а не фактическое прибытие помощи.

Как отмечается, эти грузы будут иметь решающее значение для обороны Украины от российского давления, поскольку будут включать комплексы ПВО. Также Украина впервые получит 100 дронов-камикадзе Switchblade.

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