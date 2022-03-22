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Нафтогаз: Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это возможно

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 04:06
ФОТО: GETTY

Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.

Источник: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире Bloomberg, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Витренко отметил, что не может раскрывать детали политических дискуссий с президентом, Россией, Евросоюзом, но в качестве генерального директора компании должен обеспечить бесперебойный транзит, пока для этого есть технические возможности.

Украина сейчас полностью контролирует транзит газа, а "Газпром" использует законтрактованные мощности. Отмечается, что крупные российские компании по-прежнему могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. Витренко уточнил, что оплата за транзит производится в евро и долларах.

Витренко предлагает заморозить средства от его продажи на эскроу-счетах (это счет, где средства хранятся для выполнения обязательств по договору обеими сторонами – Ред.) до вывода российских войск из Украины.

Российские войска в Украине очень осторожны по поводу транзитной газовой инфраструктуры, хотя не жалеют распределительную инфраструктуру, и "для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим собственным коммерческим интересам и своим коммерческим отношениям". По его словам, были попытки со стороны России вмешаться в работу трех компрессорных станций на востоке Украины, однако после предупреждения о рисках таких действий для транзита "российские войска стали вести себя по-другому".

Темы: газРосcия
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