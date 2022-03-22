В Чернигове гуманитарная катастрофа: нет электричества, люди готовят на огне, тела лежат часами

В Чернигове уже больше недели нет электроэнергии, из него уехало около половины жителей.

Источник: городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас уже больше недели нет электроэнергии. И у нас сегодня нет даже возможности восстановить электричество. Даже если это сделать технически, этого хватит на час, максимум два.

Нередки случаи, когда во время бомбежек, поскольку в городе просто нет электричества, нет связи, погибшие просто часами лежат на тротуаре. Потому что нельзя дозвониться и забрать тело в морг.

Очень многие потеряли работу. И уже не имеют возможности купить еду. К тому же, ассортимент в магазинах значительно ухудшился, поставок в город фактически нет.

…Нет возможности хранить продукты. И люди вынуждены больше еды готовить в чрезвычайных условиях. Они прямо на улице разжигают костры. Это крайне тяжело из-за постоянных обстрелов. И здесь тоже есть вопросы антисанитарии".

Детали: По оценке мэра, из города уехало уже более половины жителей. Остаются, в основном, люди, нуждающиеся в опеке, которым некуда ехать. Он отметил, что городским властям чрезвычайно сложно справляться со всеми вызовами в городе, а также помогать людям, которые не могут доставить себе воду или лекарства.

По словам Атрошенко, в последние дни количество обстрелов со стороны войск РФ существенно увеличилось.

"Российская армия сознательно обстреливает жилые микрорайоны. Эти обстрелы происходят абсолютно хаотично и нацелены на то, чтобы запугать людей еще больше", – говорит он.

По словам мэра, нет смысла сейчас считать количество разрушенных домов в городе, потому что эти цифры меняются каждый час.

"У нас разрушены сотни домов в городе. По нам было выпущено несколько десятков крылатых ракет. А для понимания из-за падения одной ракеты в радиусе 30 метров все жилье рушится. В радиусе 50-100 метров из стен выбивает электропроводку", – пояснил он.

Атрошенко также отметил, что город нуждается в большом количестве запчастей – например, для функционирования водоснабжения.

"Эти запасные части заканчиваются, а волонтеры нам не могут в этом помочь. Нам нужна помощь правительства. Нам нужно, чтобы правительство возобновило поставки жизненно важных для функционирования города деталей", - сказал он.

Мэр Чернигова также сообщил, что несколько раз получал предложения сдать город от российских военных.

"Я подобные смс-ки отправляю в Службу безопасности. А с неизвестных номеров не беру трубку. Пару таких предложений было. Приходят странные смс-ки странного содержания, на которые я просто не реагирую", – рассказал он.

"Мы Чернигов никому не сдадим. Хочу, чтобы вся Украина это услышала", - подчеркнул Атрошенко.