Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Мазуренко Алена Вторник, 22 марта 2022, 17:00
ФОТО: HROMADSKE

Оккупанты отпустили пленную журналистку hromadske Викторию Рощину, но заставили ее записать видео, где она отрицает претензии к службам РФ, которые держали ее в плену, и говорит, будто они спасли ей жизнь.

Источник: hromadske

Детали: 21 марта россияне освободили журналистку из плена. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.

Отмечается, что пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.

Сообщается, что эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков.

Информацию о задержании и нахождении в плену журналистка сообщит позже.

Что было раньше: Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В частности, она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях и планировала поехать в Мариуполь.

16 марта стало известно, что девушку задержали, вероятно, силовики ФСБ РФ. По данным свидетелей, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

Темы: РосcияпленныеУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции

фото300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Херсонцы снова собрались на митинг против оккупации: россияне применили газовые гранаты - СМИ

Зеленский дал интервью российским СМИ

Львовская нефтебаза тоже полностью уничтожена российской ракетой – ОГА

Все новости...
Росcия
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Последние новости
18:38
Северское направление: ВСУ уничтожили колонну оккупантов и захватили технику
18:33
Все, что путин делает с Украиной, ему позволяет мир – Михаил Ткач
18:20
"Укрзализныця" запускает в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички
18:11
Освобождение Тростянца: ВСУ сообщили о самоубийстве одного командира РФ и увольнении другого
18:03
В Ирландии поддержка вступления в НАТО выросла до рекордного уровня после нападения РФ на Украину
17:55
Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции
17:47
Россия запустила около 70 ракет по Украине 26 марта, долетело 8 – The Insider
17:42
Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество
17:39
В районе ЧАЭС горят более 10 тысяч гектаров лесов. Это угрожает радиацией Украине, Беларуси и Европе
17:15
Сегодня люди защищают свой город, свою страну. Не нужно никого уговаривать – мэр Харькова Игорь Терехов
Все новости...