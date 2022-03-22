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Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Алена МазуренкоВторник, 22 марта 2022, 16:00
Россияне отпустили из плена журналистку hromadske
ФОТО: HROMADSKE

Оккупанты отпустили пленную журналистку hromadske Викторию Рощину, но заставили ее записать видео, где она отрицает претензии к службам РФ, которые держали ее в плену, и говорит, будто они спасли ей жизнь.

Источник: hromadske

Детали: 21 марта россияне освободили журналистку из плена. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.

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Отмечается, что пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.

Сообщается, что эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков.

Информацию о задержании и нахождении в плену журналистка сообщит позже.

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Что было раньше: Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

В частности, она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях и планировала поехать в Мариуполь.

16 марта стало известно, что девушку задержали, вероятно, силовики ФСБ РФ. По данным свидетелей, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

Темы: РосcияпленныеУкраинавойна
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